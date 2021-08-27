Число погибших в теракте в Кабуле выросло до 170 человек

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По меньшей мере 170 человек погибли в результате двух взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула 26 августа, сообщает CBS News, ссылаясь на Минздрав Афганистана. Ранее сообщалось о 110 погибших.

Большинство погибших — афганцы. Также в результате теракта погибли 13 американских военных, в том числе 10 морских пехотинцев, а еще 18 военных получили ранения.

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