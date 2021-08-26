«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Кабуле

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Террористическая группировка взяла на себя ответственность за теракт в Кабуле, в результате которого погибли десятки человек. Об этом в твиттере сообщила руководитель группы SITE Рита Кац, чья организация отслеживает активность террористов в соцсетях.

ИГИЛ заявил, что взрыв возле аэропорта Кабула устроил террорист-смертник, сообщил журналист-расследователь газеты The New York Times Кристиан Триберт, который также процитировал заявление террористической группировки.

Sky News пишет, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за оба взрыва, произошедших возле аэропорта днем 26 августа.

В результате теракта погибли 60 человек, в том числе 12 американских военных. Еще более 140 человек получили ранения.

Глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи заявил вечером 26 августа, что террористы «Исламского государства» могут продолжить совершать атаки в Афганистане.

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