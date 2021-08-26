В Кабуле произошли новые взрывы. Ранее в теракте у аэропорта погибли не менее 60 человек

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В Кабуле произошла серия новых взрывов, сообщает телеканал «Аль Арабия». Об одном взрыве сообщил в твиттере издатель кабульского издания Etilaatroz Заки Дарьяби. О пострадавших и погибших в результате новых взрывов не сообщалось.

Пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что один из последних взрывов, который случился через несколько часов после теракта в аэропорту, устроили американские военные, уничтожавшие свое оборудование. Американское командование это подтвердило.

Днем 26 августа в аэропорту Кабула произошли два взрыва, в результате чего, по данным СМИ, погибли десятки человек. BBC News и The Wall Street Journal сообщили, что погибли не менее 60 человек, в том числе 12 американских военных. По данным СМИ, ранения получили около 140 человек.

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