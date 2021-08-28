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В первые дни после того, как вошли в столицу Афганистана, сотни людей попытались прорваться в аэропорт Кабула и покинуть страну. 16 августа в соцсетях и СМИ появилось видео, как десятки афганцев бегут по взлетно-посадочной полосе за американским военно-транспортным самолетом С-17, который готовится к взлету.

Несмотря на то, что военные пытались отогнать людей, несколько человек забрались на выступающие части корпуса и поднялись в воздух. Как минимум два человека сорвались и разбились. Кроме того, в одном из отсеков шасси позже обнаружили человеческие останки. Всего, по данным НАТО, с 15 по 22 августа из-за паники в аэропорту Кабула погибли не менее 20 человек.

Сотни афганцев бегут за американским военно-транспортным самолетом C-17 по взлетной полосе в аэропорту Кабула. 16 августа 2021 года AP / Scanpix / LETA

Одним из тех, кто разбился при падении с самолета, был полузащитник юношеской сборной Афганистана по футболу Заки Анвари, рассказали в главном управлении физического воспитания и спорта Афганистана. За несколько часов до гибели он позвонил своему старшему брату Закиру из аэропорта и сказал, что если не сбежит из Афганистана, то больше никогда не сможет играть в футбол, выяснили журналисты The Wall Street Journal. Закир уговаривал Заки остаться, но тот решил, что должен попытаться покинуть страну.

Заки Анвари был из поколения афганцев, никогда не живших при талибах и напуганных их приходом к власти

Анвари родился в Кабуле в 2003 году — через два года после того, как режим талибов, существовавший в Афганистане в 1996-2001 годах, пал. Он учился в элитной французской школе, пишет The Wall Street Journal. При этом в спортивной федерации Афганистана семью футболиста назвали малообеспеченной. Один из друзей погибшего рассказал CBS News, что Анвари помогал отцу в его магазине, работая продавцом.

К 2015 году мальчик стал капитаном школьной футбольной команды и начал выступать за местные клубы под 10-м номером, как его кумир Лионель Месси. По словам близких Заки Анвари, он изучал видеозаписи со знаменитым футболистом и упорно тренировался, чтобы повторить его стиль игры. В 2018-м подростка приняли в юношескую сборную Афганистана.

Тренер Анвари в беседе с журналистами назвал его «блестящим молодым игроком и очень хорошим человеком». Один из товарищей по сборной рассказал, что Заки «мечтал стать футболистом мирового класса и прославить Афганистан». Другой друг погибшего сказал, что он мечтал уехать в США и оттуда помогать своей семье и стране.

Мой любимый футбол ❤️⚽️

Еще до захвата Кабула, по мере наступления «Талибана», Заки Анвари признался своему брату Закиру, что победа талибов разрушит его мечты. «Он был молод и никогда не видел „Талибан“, — сказал Закир журналистам. — Он был напуган».

Как сообщает The Wall Street Journal, утром 16 августа Заки Анвари сказал семье, что собирается помыть машину и уехал из дома. Около 11:00 он позвонил брату и сообщил, что находится в аэропорту Кабула, где недавно приземлился самолет С-17 с военной техникой.

Экипаж еще не успел освободить борт от груза, как самолет окружили афганцы. Они надеялись, полагают журналисты, улететь так же, как их соотечественники днем ранее. Но пилот решил немедленно вылететь из Кабула, не принимая пассажиров.

Самолет развернулся и начал руление по взлетно-посадочной полосе в сопровождении военных на автомобилях и двух вертолетах, разгонявших толпу. Анвари и еще несколько мужчин прорвались сквозь толпу, забрались на опоры шасси под крылом самолета и ухватились за выступающие части обшивки.

Через пару часов брату футболиста позвонили с вопросом: «Вы знаете Заки Анвари?»

Международные футбольные организации выразили соболезнования и напомнили о других афганских спортсменах, нуждающихся в помощи

«ФИФА была шокирована и опечалена трагической смертью Заки Анвари. Наши глубочайшие соболезнования семье и близким Заки», — цитирует заявление организации The Washington Post. В ФИФА считают ситуацию в Афганистане тревожной и заверили, что продолжают поддерживать связь с национальной федерацией футбола и поддерживают игроков по всей стране.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала Анвари «первой известной жертвой среди футбольного сообщества в условиях продолжающегося кризиса» в Афганистане.

Обе организации заявили, что ведут переговоры с правительствами других стран об эвакуации спортсменов, которым может угрожать опасность.

Что происходит в аэропорту Кабула

Уже больше недели тысячи афганцев дежурят под стенами аэропорта Кабула в отчаянной надежде улететь Сейчас это место — средоточие человеческой боли

Что происходит в аэропорту Кабула

Уже больше недели тысячи афганцев дежурят под стенами аэропорта Кабула в отчаянной надежде улететь Сейчас это место — средоточие человеческой боли

Ольга Морозова Фото на обложке: Страница Заки Анвари в Facebook