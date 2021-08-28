США убили участника террористической группировки «Вилаят Хорасан» после взрывов около аэропорта Кабула
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Американская армия провела в Афганистане операцию по убийству террориста «Вилаята Хорасана» — афганского филиала «Исламского государства». Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США.
Террориста атаковали с помощью беспилотников в провинции Нангархар на востоке Афганистана. По предварительным данным, он был убит, жертв среди мирного населения нет.
Центральное командование сообщило, что убитый боевик участвовал в планировании терактов «Вилаята Хорасан». Был ли он связан с недавними взрывами около аэропорта Кабула, не уточняется.
Авиаудар санкционировал президент США Джо Байден, приказ был отдан министром обороны Ллойдом Остином, сообщил Associated Press источник в сфере военной сфере.
26 августа около аэропорта Кабула произошли несколько взрывов, которые унесли жизни более 200 человек, в том числе 13 американских военных. Ответственность за теракт на себя взяло «Исламское государство». Джо Байден отдал приказ подготовить удары по лидерам и объектам террористов.
Сейчас США и другие западные страны эвакуируют из аэропорта Кабула своих граждан и афганцев, которые работали на них до возвращения к власти в Афганистане движения «Талибан». США вывезли уже больше 100 тысяч человек, эвакуацию планируется закончить 31 августа.