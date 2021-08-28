США начали выводить войска из аэропорта Кабула. Это последний объект в Афганистане, который контролируют американцы

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Американские военнослужащие начали покидать аэропорт Кабула. Об этом сообщил представитель Пентагона Джон Кирби, передает The Hill.

Он не уточнил, сколько военнослужащих США остаются на территории аэропорта.

Накануне США взорвали последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле.

Аэропорт Кабула остался под контролем американских военнослужащих с тех пор, как 15 августа боевики движения взяли под контроль столицу Афганистана и всю территорию страны.

Через аэропорт США и другие западные страны осуществляют эвакуацию своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с ними до прихода талибов. С 14 августа только США эвакуировали из Афганистана более 100 тысяч человек.

В аэропорту Кабула были размещены около шести тысяч американских военнослужащих. 26 августа 13 из них погибли при взрывах, ответственность за которые на себя взяло .

Власти США неоднократно заявляли о высокой вероятности новых терактов в аэропорту Кабула в ближайшее время. Эвакуацию мирных жителей и вывод войск из Афганистана они планируют завершить к 31 августа.

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