Художник Артем Лоскутов выставил на аукцион картину в поддержку «иностранных агентов». Это логотип «Дождя», выполненный в технике «дубинопись»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Художник Артем Лоскутов выставил на интернет-аукцион картину «Розовые на белом» в поддержку телеканала и других СМИ, объявленных российскими властями «иностранными агентами».

«Посвящается всем иностранным агентам, а также яблокам на снегу», — написал Лоскутов в инстаграме, объявляя аукцион.

Работа выполнена акриловыми красками в технике «дубинопись», которую художник придумал в 2019 году: при написании полотна он несколько раз ударяет по холсту резиновой дубинкой с нанесенной на нее краской.

Аукцион проходит в соцсетях Артема Лоскутова. Торги начались с начальной цены один рубль. Лоскутов принимает предложения до вечера 27 августа, до 22:30 по московскому времени.

В мае 2021 года Артем Лоскутов провел у себя в соцсетях аукцион, где продал работу с логотипом «Медузы», выполненную в технике «дубинопись». В этой же технике он, в частности, в августе 2020 года выполнил картину «Беларусь» в поддержку протестующих белорусов.

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