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Александр Казаков / Коммерсантъ

Актриса Лия Ахеджакова в интервью телеканалу заявила, что общество недостаточно, по ее мнению, отреагировало на объявление «лучших журналистов» и «лучших СМИ» «иностранными агентами». «Мы движемся туда, куда сейчас приехала Беларусь», — в частности, сказала Ахеджакова. Публикуем фрагмент расшифровки выступления актрисы в эфире «Дождя».

Мне кажется, мы — все, кому нужны журналисты, кому нужны честные, порядочные средства массовой информации, кому нужно честное, порядочное телевидение (ну вот когда-то было НТВ), кому нужны хорошие театры, хорошие режиссеры, хорошие артисты, которым нужна высокая культура, кому нужны правозащитники, — мы проморгали какой-то момент. Проморгали в своей жизни очень важные вехи. Когда был объявлен «иноагентом», мы как-то помалкивали, когда объявили «иноагентом», я еще подумала: Людмила Михайловна уже ушла, Алексеева, но она бы тоже была «иноагентом», и дальше пошло…

Мы проморгали момент, когда уже журналисту сначала подкладывают наркотики, из-за этого сажают в тюрьму; потом мы узнали, есть у нас, слава богу, расследователи, вот , мы его все знаем, что двух журналистов покормили «Новичком», слава богу, они выжили. Потом дальше «Медуза», я уже не помню все по порядку… Что-то случилось, мы все промолчали, мы как-то что-то высказывали, но надо было встать всем, надо было окрыситься всем нашим сообществом. Нас очень много, кому нужен «Дождь», кому нужна «Медуза», кому нужен «Мемориал», кому нужен Лев Пономарев, кому нужны театры — и до театра добрались, это я уже свидетель, как потихонечку ложатся на стол в прокуратуру и в Следственный комитет доносы на спектакль, в котором я участвую.

Мы все понимаем, что «иноагент» — это такой орден за честь и достоинство, вот какая обратная произошла реакция. Сейчас те журналисты, которые получили это подлое название «иноагент», — это лучшие журналисты, это лучшие средства массовой информации, это те, кому можно доверять и кого хотят слушать миллионы людей, населяющие нашу землю.

Это все — зачистка поля, которое называется культура. С театров начали, будет продолжение. Когда начали с первых журналистов, мы же не знали, что это пойдет таким страшным тайфуном, который обрушился на наших лучших журналистов, на наши лучшие средства информации. Я даже не хочу сейчас называть, за кого у меня душа болит и чего я боюсь. Потому что мы движемся туда, куда сейчас приехала Беларусь.

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