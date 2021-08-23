Минюст объяснил, из-за чего журналиста могут объявить «иностранным агентом». Достаточно получить из-за рубежа денежный перевод от друга на день рождения

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Журналистка Соня Гройсман, объявленная в России СМИ — «иностранным агентом», на акции протеста у здания ФСБ в Москве. 21 августа 2021 года Владислав Шатило / РБК / ТАСС

23 августа Совет по правам человека (СПЧ) при президенте РФ провел заседание, на котором обсуждалось включение телеканала в реестр СМИ — «иностранных агентов». В ходе встречи перед членами СПЧ выступил представитель министерства юстиции Роман Цыганов.

Цыганов рассказал, что телеканал "Дождь" включили в реестр «иностранных агентов» после обращений из Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Первое ведомство сообщило Минюсту, что телеканал распространяет материалы других «иностранных агентов», второе — что он получает иностранное финансирование. Глава СПЧ Валерий Фадеев, комментируя это, сказал, что "Дождь" включили в список «иноагентов» на законных основаниях.

На встрече представителю Минюста задали несколько вопросов о том, что может стать основанием для включения конкретного издания или отдельного журналиста в список «иностранных агентов». Об этом по итогам встречи сообщила в фейсбуке член СПЧ Ева Меркачева. Вот что члены СПЧ спрашивали у представителя Минюста:

Если журналист поехал в пресс-тур, который оплатила иностранная организация, может ли он быть объявлен «иностранным агентом»? Ответ — «Да».

Если журналист поехал на международную конференцию, где проживал за счет организаторов, может ли он быть объявлен «иностранным агентом»? Ответ — «Да».

Если журналист участвовал в международном конкурсе и выиграл, а ему оплатили поездку за наградой и он ее получил, может ли он быть объявлен «иностранным агентом? Ответ — «Да».

Если у журналиста за рубежом проживают друзья и родственники, которые перечислили ему на день рождения денежный подарок, может ли он быть объявлен «иностранным агентом»? Ответ — «Да».

Нужно ли доказывать, что журналист или СМИ ведут политическую деятельность для того, чтобы объявить их «иностранными агентами»? Ответ — «Нет», поскольку это требование только для НКО и физлиц.

Должны ли физические лица, объявленные «иностранными агентами», делать соответствующую маркировку к каждому своему посту в соцсетях? Ответ — «Да».

Также участники совещания спросили, что делать тем, кого включили в реестр СМИ — «иностранных агентов». Представитель Минюста предложил или оспорить вынесенное решение в суде, или по прошествии некоего времени обратиться в Роскомнадзор и сообщить, что издание или журналист больше не нарушают закон, а ведомство, в свою очередь, обратится в Минюст, чтобы исключить их из списка.

«В общем — дела так себе. Все журналисты потенциальные иностранные агенты. Но, не стоит отчаиваться!» — заявила Ева Меркачева. Она сообщила, что СПЧ собирается подготовить поправки к законодательству об иностранных агентах. В частности, совет предлагает ввести предупредительную систему, чтобы СМИ включали в реестр иностранных агентов после предупреждений и штрафов.

«Хотелось бы, чтобы [в Минюсте] не рассматривали обращения по признанию «иностранными агентами» от граждан и организаций, а только в результате плановой проверки госорганов. Не нужно взращивать доносчиков», — сказала Меркачева. Она отметила, что поправки вряд ли примут раньше октября.

Член СПЧ Николай Сванидзе также сообщил «Интерфаксу» о разработке поправок к закону об «иностранных агентах». «Мы решили, что к этой задаче нужно подходить стратегически… Мы будем готовить предложения по поправкам к законодательству», — сказал он.

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