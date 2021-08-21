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Задержание Ксении Мироновой, журналистки «Дождя»
новости

На Лубянке прошла серия одиночных пикетов против признания СМИ «иноагентами». Полиция задерживала их участников за то, что они «собирают народ вокруг себя»

Источник: Meduza
Задержание Ксении Мироновой, журналистки «Дождя»
Задержание Ксении Мироновой, журналистки «Дождя»
Александр Горохов

В центре Москвы на Лубянской площади у здания ФСБ днем 21 августа прошла серия одиночных пикетов против признания независимых СМИ и журналистов «иностранными агентами» — после того как этот статус получили «Дождь» и «Важные истории».

Первым в пикет встал журналист Александр Горохов — полицейские сразу же увели его, однако через несколько минут отпустили и вернули ему плакат. После этого в течение часа сотрудники не препятствовали пикетчикам, лишь переписывая их паспортные данные и предупреждая о том, что пикеты должны быть одиночными.

Задержание Александра Горохова
Alec Sander / SOTA

Задержания возобновились, когда журналистки Дарья Черкудинова и Юлия Старостина встали с плакатами в нескольких десятках метров друг от друга — полицейские обвинили их в проведении несогласованного массового мероприятия и увели в автозак.

Дарья Черкудинова, подкаст «Норм»
Александр Горохов
Юлия Старостина, The Bell
Александр Горохов

После этого сотрудники стали задерживать всех следующих пикетчиков, которые вставали с плакатами строго по одному. Задержания они первоначально объясняли тем, что те «собирают народ вокруг себя», а затем просто начали уводить людей без объяснения причин, как только они разворачивали плакат.

Всего были задержаны девять человек, их увезли в ОВД «Мещанский». Что им вменяют, пока неясно.

Юлия Красникова, «Важные истории»
Александр Горохов
Андрей Борзенко
Александр Горохов
Задержание Андрея Ковалева, главного редактора видеопроекта ROMB
Александр Горохов

Позже к зданию ФСБ подошли около десятка активистов провластного движения НОД. Они хором кричали «Слава российской полиции», сотрудники правоохранительных органов им не препятствовали.

Минюст России 20 августа признал СМИ — «иностранными агентами» телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семерых журналистов. За последние четыре месяца это уже пятое расширение списка СМИ-«иноагентов», за это время в него были добавлены шесть изданий и 20 человек.

«Дождь» и «Важные истории» — «иноагенты»

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