Почти всех журналистов, вышедших на пикет против признания СМИ «иноагентами», отпустили из полиции

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Журналистов, вышедших в субботу на одиночные пикеты в поддержку СМИ, объявленных «иноагентами», к утру воскресенья отпустили из полиции после составления протоколов об административном правонарушении. В отделении на ночь оставили лишь журналиста RT Илью Васюнина.

На Васюнина составлен протокол о повторном нарушении правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), на всех остальных участников пикетов — о нарушении правил проведения акций (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Адвокат Дмитрий Захватов сообщил ТАСС, что Васюнину грозит до 30 суток административного ареста.

По информации «ОВД инфо», всего было задержано 12 человек.

Серия одиночных пикетов прошла у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве на следующий день после того, как Минюст включил в список СМИ-«иноагентов» издание и .

Подробнее

На Лубянке прошла серия одиночных пикетов против признания СМИ «иноагентами». Полиция задерживала их участников за то, что они «собирают народ вокруг себя»

Подробнее

На Лубянке прошла серия одиночных пикетов против признания СМИ «иноагентами». Полиция задерживала их участников за то, что они «собирают народ вокруг себя»

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег