Почти всех журналистов, вышедших на пикет против признания СМИ «иноагентами», отпустили из полиции
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Журналистов, вышедших в субботу на одиночные пикеты в поддержку СМИ, объявленных «иноагентами», к утру воскресенья отпустили из полиции после составления протоколов об административном правонарушении. В отделении на ночь оставили лишь журналиста RT Илью Васюнина.
На Васюнина составлен протокол о повторном нарушении правил проведений акций (ч. 8 ст. 20.2 КоАП), на всех остальных участников пикетов — о нарушении правил проведения акций (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).
Адвокат Дмитрий Захватов сообщил ТАСС, что Васюнину грозит до 30 суток административного ареста.
По информации «ОВД инфо», всего было задержано 12 человек.
Серия одиночных пикетов прошла у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве на следующий день после того, как Минюст включил в список СМИ-«иноагентов» издание «Важные истории» и телеканал «Дождь».