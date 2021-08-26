Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Генеральный директор телеканала Наталья Синдеева опубликовала в фейсбуке письмо, которое отправила зрителям. В нем она пообещала, что телеканал продолжит заниматься честной журналистикой после того, как «Дождю» присвоили статус «иностранного агента». Она назвала подлым и абсурдным российский закон об «иноагентах», по которому такой статус может получить любое медиа.

Я Наташа Синдеева, генеральный директор телеканала. И я не иноагент.

Я патриот. Я живу в России, я люблю свою страну, я не собираюсь уезжать отсюда и никогда не собиралась.

И "Дождь" — не иноагент. "Дождь" — это почти 200 человек, которые так же, как и я, любят свою страну, болеют за нее и хотят, чтобы Россия стала лучше, чтобы она стала гуманнее, безопаснее, справедливее, честнее, богаче, свободнее. Все, чего мы хотим, — это быть счастливыми, жить в мире и гордиться своей страной. И около 20 миллионов человек, которые ежемесячно нас смотрят и читают на разных платформах, уверена, хотят того же, что и мы.

За 11 лет с «Дождем» случалось многое — нас отключали от кабельных сетей, убивали наш бизнес, мы вещали из квартиры, не зная, что будет дальше, но мы всегда продолжали заниматься честной журналистикой и говорить правду нашим зрителям. И будем делать это дальше. Даже если кому-то это не нравится.

Конечно, можно сколько угодно шутить по поводу статуса иноагента и называть его знаком качества. Но, на самом деле, все это ужасно. Очень плохо, когда государство начинает делить людей на «своих» и «чужих».

Иноагент, по сути, это человек или организация, которые действуют в интересах другого государства. У меня… у нас нет никакого другого государства. Мы живем, работаем и зарабатываем на то, чтобы продолжать свое дело только в России. Мы действуем в интересах наших граждан, россиян, которые, согласно Конституции, имеют право на свободу слова.

Что мне кажется важным:

Закон об иностранных агентах — это не только подлость, которая маркирует инакомыслящих и свободных специальными знаками, натравливает своих граждан друг на друга, это еще и совершенно абсурдный закон. Потому что иностранным агентом сегодня может стать любое медиа. Любое. Для этого нужно соответствовать всего двум критериям: цитирование «иностранных агентов», таких, например, как «Медуза», или , и получение денег из-за границы.

Мы, как и все СМИ, еще до закона об иноагентах отчитывались в Роскомнадзор о любом иностранном финансировании. Сегодня мы зашли на сайт Роскомнадзора посмотреть, кто еще, кроме нас, есть в этом отчете. И о чудо! Там, кроме «Дождя», еще несколько десятков разных СМИ, от журналов по вязанию до государственных российских компаний, таких как RT, ТАСС и другие.

Каждое из этих СМИ, если хоть раз процитирует «иноагента», может быть также признано СМИ-иноагентом. Каждое. Вдумайтесь в это. И более того, они это и делают, но статус иноагента не получают.

Глупость это? Конечно глупость. Удивляет ли меня, что "Дождь" признали иноагентом? Нет, не удивляет. Но и не смиряет.

Мы будем отстаивать наши интересы. Отстаивать интересы «Дождя», других СМИ, признанных иностранными агентами, и россиян. Отстаивать право наших зрителей получать информацию о том, что действительно происходит вокруг.

В идеальном мире я мечтала бы работать без рекламы, которая отвлекает от основного контента, без каких-либо денег, кроме денег от подписчиков. И когда-нибудь, я надеюсь, идеальное время настанет. Но мы живем сегодня, и мы живем не в идеальном мире. Уход каждого рекламодателя в нынешней ситуации будет для нас болезненным.

Создание программ, работа телеканала — это очень дорого. У нас нет кураторов, у нас нет государственной поддержки, мы не принадлежим олигархам или еще кому-то. Мы — российское независимое СМИ, которое государство в очередной раз хочет уничтожить просто за то, что мы независимы.

А еще мы честны. В первую очередь — перед своими зрителями. Мы ни разу не пошли на компромиссы даже тогда, когда было страшно физически. Мы никогда не цензурировали свою работу, ни под давлением, ни от собственных страхов. И нам не стыдно смотреть себе и вам в глаза.

Спасибо вам за поддержку, за веру в нас, а мы будем делать все, что от нас зависит.

"Дождь" — не иностранный агент, "Дождь" — агент россиян. "Дождь" — это любовь!

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