Картину Артема Лоскутова «Беларусь» купили за три миллиона рублей. Половину суммы художник отправит белорусам

Картину Артема Лоскутова «Беларусь» продали с аукциона за три миллиона рублей, сообщил художник в твиттере. Покупатель решил остаться анонимным.

Ранее Лоскутов обещал отправить белорусам половину вырученной за картину суммы.

Исправление. Изначально в новости сообщалось, что картину купили за 2,3 миллиона рублей, но Лоскутов продлил время аукциона. Приносим извинения читателям.

Картина «Беларусь» выполнена в стиле «дубинописи», который Лоскутов придумал в 2019 году: при написании полотна художник несколько раз ударяет по холсту резиновой дубинкой с нанесенной на нее краской.