Издание «Проект» перезапустят под названием «Агентство»

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Издание «Проект», объявленное российскими властями «нежелательным», будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом The New York Times рассказал главный редактор «Проекта» .

Издание, специализирующееся на расследованиях о высокопоставленных российских чиновниках, временно приостановило свою деятельность после 15 июля, когда Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». В ведомстве заявили, что эта компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Российский Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» восьмерых журналистов «Проекта».

Редакция сообщила, что компания-издатель «Проекта» ликвидирована. Вскоре стало известно, что Роман Баданин и его заместитель уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег