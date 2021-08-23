Издание «Проект» перезапустят под названием «Агентство»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Издание «Проект», объявленное российскими властями «нежелательным», будет перезапущено под новым названием «Агентство». Об этом The New York Times рассказал главный редактор «Проекта» Роман Баданин.
Издание, специализирующееся на расследованиях о высокопоставленных российских чиновниках, временно приостановило свою деятельность после 15 июля, когда Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной организацией» американскую компанию Project Media, Inc. — издателя «Проекта». В ведомстве заявили, что эта компания «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ». Российский Минюст внес в реестр «СМИ — иностранных агентов» восьмерых журналистов «Проекта».
Редакция сообщила, что компания-издатель «Проекта» ликвидирована. Вскоре стало известно, что Роман Баданин и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США и не планируют возвращаться на родину.