Трамп назвал вывод американских войск из Афганистана «самым большим унижением в истории США»

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что вывод войск США из Афганистана под руководством его преемника Джо Байдена стал «самым большим унижением для США», сообщает Reuters.

«Неудачный уход Байдена из Афганистана — самое удивительное проявление грубой некомпетентности лидера нации, возможно, за всю историю», — сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Алабаме.

По мнению бывшего президента, Байден совершил ошибку, отказавшись следовать разработанному при Трампе плану сворачивания операции в Афганистане. В результате, заявил Трамп, «это был не вывод войск, это была капитуляция».

«Мы могли бы выйти с честью, — добавил Трамп. — Мы должны были выйти с честью. А вместо этого мы получили полную противоположность чести».

США неоднократно заявляли о намерении вывести войска из Афганистана, где они участвуют в военной операции с 2001 года. Вывод войск, в частности, был одним из пунктов предвыборной кампании Трампа. Однако заняв пост президента США в начале 2017 года Трамп объявил, что о быстром выводе американского контингента из Афганистана не может быть речи. В итоге вывод войск начался уже при новом президенте США — демократе Джо Байдене, победившем республиканца Трампа на выборах осенью 2020 года.

Байден планировал завершить вывод войск к 11 сентября 2021 года, однако сразу же после того, как американцы начали покидать Афганистан, почти вся страна оказалась под властью « ». 15 августа талибы взяли под контроль Кабул, президент Ашраф Гани бежал из страны. После прихода к власти талибов тысячи человек пытаются покинуть Афганистан, в аэропорту Кабула уже погибли не менее 12 человек.

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