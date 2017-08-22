Трамп: быстрый вывод американских войск из Афганистана неприемлем

Президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска в ближайшее время не покинут Афганистан. В специальном телеобращении Трамп подчеркнул, что быстрый вывод американских войск из Афганистана «неприемлем».

«Поспешный вывод войск создаст вакуум, который террористы, включая „Исламское государство“ и „Аль-Каеду“, незамедлят заполнить», — сказал президент США.

Трамп также провозгласил, что США в Афганистане больше не занимаются «построением государства», а ведут борьбу с терроризмом. Вести эту борьбу, по словам Трампа, США намерены до победного конца.

Трамп также дал понять, что американский контингент в Афганистане будет увеличен, но не стал уточнять, сколько военных отправятся в эту страну.

Ранее Fox News со ссылкой на источники в Белом доме сообщал, что в Афганистан направят еще 4 тысячи американских военных. В настоящий момент в этой стране несут службу около 8,4 тысячи американцев.