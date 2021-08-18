Задержаны четверо сбежавших из изолятора в Истре. На свободе остался только обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова
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Полиция Новгородской области задержала четвертого участника побега из изолятора временного содержания в Истре Московской области — 30-летнего Александра Бутнару.
В Следственном комитете сообщили, что сотрудники уголовного розыска задержали его в одном из поселков Новгородской области.
На свободе остается только 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король».
6 августа пятеро заключенных сбежали из изолятора в Истре, сломав замок в камере. По данным СК, заключенные сбежали, когда дежурные в изоляторе ушли спать, умышленно выключив камеры видеонаблюдения. При этом сотрудники ИВС оставили открытой так называемую кормушку в двери камеры — проем для передачи еды. 11 августа полиция сообщила о задержании двоих беглецов, 12 августа стало известно, что третий участник побега сам сдался полиции.
Двоих сотрудников изолятора в Истре обвинили в превышении полномочий, посчитав их пособниками побега. Они арестованы. Также задержаны двое жителей Московской области, которые, по версии следствия, помогали сбежавшим людям после побега.