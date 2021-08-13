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За помощь сбежавшим из изолятора в Истре задержали двух жителей Подмосковья. Один дал беглецам деньги, второй — отвез из Лобни в Подольск

Источник: Следственный комитет России

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Московской области, которые, по данным следствия, оказывали помощь заключенным, сбежавшим из изолятора в Истре. 

Один из задержанных живет в городе Лобня. По данным следствия, 6 августа сбежавшие заключенные пришли к нему домой и скрывались там на протяжении суток; также он передал им деньги, мобильный телефон и «предметы бытового использования». 

Другому задержанному сбежавшие позвонили по телефону, после чего он перевез их в квартиру в Подольске. 

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении массового побега (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 313 УК РФ).

Следствие обращается к гражданам и предупреждает о привлечении к уголовной ответственности в случае пособничества в совершении преступления Александром Мавриди и Александром Бутнару, которые обвиняются в совершения тяжких и особо тяжких преступлений и до настоящего времени скрываются от следствия. В связи с чем предлагаем добровольно, во избежание привлечения к уголовной ответственности, сообщить в правоохранительные органы любую значимую для следствия информацию.

Следственный комитет России

Из изолятора МВД в Истре 6 августа сбежали пятеро заключенных. Двое из них были задержаны, еще один — сдался сам. На свободе остаются 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король», и 30-летний Александр Бутнару.

По подозрению в пособничестве побегу задержаны двое сотрудников изолятора. Им предъявлены обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, в ночь побега один из них отключил камеры в коридоре, после чего оба сотрудника оставили свой пост и отправились спать.

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