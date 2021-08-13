Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух жителей Московской области, которые, по данным следствия, оказывали помощь заключенным, сбежавшим из изолятора в Истре.

Один из задержанных живет в городе Лобня. По данным следствия, 6 августа сбежавшие заключенные пришли к нему домой и скрывались там на протяжении суток; также он передал им деньги, мобильный телефон и «предметы бытового использования».

Другому задержанному сбежавшие позвонили по телефону, после чего он перевез их в квартиру в Подольске.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении массового побега (часть 5 статьи 33 и часть 2 статьи 313 УК РФ).

Из изолятора МВД в Истре 6 августа сбежали пятеро заключенных. Двое из них были задержаны, еще один — сдался сам. На свободе остаются 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного как «колбасный король», и 30-летний Александр Бутнару.

По подозрению в пособничестве побегу задержаны двое сотрудников изолятора. Им предъявлены обвинения в превышении полномочий. По версии следствия, в ночь побега один из них отключил камеры в коридоре, после чего оба сотрудника оставили свой пост и отправились спать.

Читайте также

В Подмосковье из изолятора МВД сбежали пять человек, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Полицейских подозревают в сговоре с беглецами

Читайте также

В Подмосковье из изолятора МВД сбежали пять человек, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Полицейских подозревают в сговоре с беглецами

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег