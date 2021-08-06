В Подмосковье из изолятора МВД сбежали пять человек, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Полицейских подозревают в сговоре с беглецами

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В ночь на 6 августа пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания МВД в Истре Московской области. Все сбежавшие — выходцы из Молдавии. Среди них 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве владельца компании «Мясная империя» , прозванного «колбасным королем», а также в . Его считают вероятным организатором побега. Кроме Мавриди из ИВС сбежали 34-летний Иван Цуркану, 30-летний Александр Бутнару, 35-летний Денис Грозаву и 33-летний Николай Тетеря, которых обвиняют в краже. Издание Baza опубликовало их фотографии.

Заключенные повредили дверь камеры, после чего незамеченными вышли из ИВС. Между двумя и тремя часами ночи они сломали в двери окно для подачи еды, которое или не закрыли, или закрыли неплотно. Затем, как сообщили в Следственном комитете, они открутили замки гаечным ключом, после чего прошли через весь изолятор, сбили навесной замок на воротах и оказались на улице. Видеокамера, установленная у ИВС, в 2:28 ночи сняла, как пять человек бегом покидают изолятор. Камеры наблюдения в Истре также сняли, как пятеро мужчин трусцой бегут по одному из ближайших дворов, не привлекая внимания прохожих и полицейских патрулей.

Охрана изолятора не заметила побега, исчезновение заключенных обнаружили утром во время обхода. При побеге никто из сотрудников ИВС не пострадал. У сбежавших нет оружия.

Беглецы направились к железнодорожной платформе Истра и, возможно, уехали на одной из утренних электричек. Следы участников побега ведут к станции, после чего теряются. То, что они шли в эту сторону, также подтверждают записи видеокамер. «Вероятнее всего, они покинули станцию на электричке, которые начинают ходить уже в 04:14 мск», — сказал источник «Интерфакса». Полицейские начали изучать записи с камер наблюдения на вокзалах и в поездах, но, как отметил собеседник агентства, в большинстве старых электричек нет видеокамер.

У сбежавших людей могли быть сообщники на свободе, считают участники расследования. Предполагается, что они передали инструменты, с помощью которых заключенные открыли дверь, помогли скрыться из ИВС, а возможно, из Истры, а также сообщили о режиме работы сотрудников ИВС и полицейских патрулей. Источник «Интерфакса» рассказал, что побег могли спланировать сообщники Мавриди по убийству «колбасного короля» Владимира Маругова или «потенциальные заказчики новых преступлений, заинтересованные в „навыках“ Мавриди».

Беглецов ищут сразу в нескольких регионах, поскольку они могли разделиться. Их поиски ведут в Москве, Подмосковье и соседних областях. Полиция выставила дополнительные посты и заслоны на возможных маршрутах движения беглецов, сообщили в подмосковном управлении МВД.

Изолятор временного содержания в Истре после побега заключенных Следственный комитет Российской Федерации

В сговоре с заключенными заподозрили полицейских, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Участники расследования отрабатывают версию, согласно которой сотрудники МВД «помогли им совершить побег и даже продумать его маршрут». СК возбудил уголовное дело по о превышении должностных полномочий, в совершении преступления подозревают сотрудников ИВС. Следователи допросили дежурных изолятора, не заметивших побега.

Задержаны двое сотрудников ИВС, в том числе дежурный по изолятору, майор полиции, который за несколько часов до побега перевел Александра Мавриди в камеру, где находились его соотечественники. ТАСС уточняет, что накануне побега четверых уроженцев Молдавии, обвиняемых в краже, вывозили в суд. Когда их привезли назад, Мавриди перевели «в их полностью заполненную шестиместную камеру» и он стал седьмым заключенным в ней. Еще двое заключенных, находившихся в камере, отказались от побега.

Полиция возбудила уголовное дело по о побеге из-под стражи, которое в дальнейшем могут передать в СК. Всех, кто знает о местонахождении сбежавших, просят обращаться по номерам телефонов +7 495 609 49 52 или +7 495 609 49 53. МИД Молдавии сообщил, что правоохранительные органы страны готовы помочь в задержании участников побега, «если такая помощь понадобится».

Убийство, в котором обвиняют Александра Мавриди

В Подмосковье убит Владимир Маругов — владелец нескольких колбасных компаний и банкрот. Его застрелили из арбалета в собственной бане

Убийство, в котором обвиняют Александра Мавриди

В Подмосковье убит Владимир Маругов — владелец нескольких колбасных компаний и банкрот. Его застрелили из арбалета в собственной бане

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов