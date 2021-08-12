Задержаны двое из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в Истре. Обвиняемого в убийстве «колбасного короля» среди них нет

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Полицейские задержали двоих из пяти арестантов, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, пойманы 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.

Их обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними там были арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которых подозревают в предоставлении укрытия беглецам. Они также задержаны.

Розыск остальных участников побега продолжается.

Пятеро подсудимых сбежали из истринского изолятора в ночь на 6 августа, повредив дверь камеры гаечным ключом. СК возбудил дело о превышении должностных полномочий и задержал двух сотрудников изолятора.

Один из участников побега — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, прозванного «колбасным королем». МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Читайте также

В Подмосковье из изолятора МВД сбежали пять человек, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Полицейских подозревают в сговоре с беглецами

Читайте также

В Подмосковье из изолятора МВД сбежали пять человек, в том числе обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Маругова Полицейских подозревают в сговоре с беглецами

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег