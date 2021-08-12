Задержаны двое из пяти заключенных, сбежавших из изолятора в Истре. Обвиняемого в убийстве «колбасного короля» среди них нет
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Полицейские задержали двоих из пяти арестантов, сбежавших из изолятора временного содержания в подмосковной Истре, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, пойманы 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану.
Их обнаружили на съемной квартире в Подольске. Вместе с ними там были арендаторы квартиры — мужчина и женщина, которых подозревают в предоставлении укрытия беглецам. Они также задержаны.
Розыск остальных участников побега продолжается.
Пятеро подсудимых сбежали из истринского изолятора в ночь на 6 августа, повредив дверь камеры гаечным ключом. СК возбудил дело о превышении должностных полномочий и задержал двух сотрудников изолятора.
Один из участников побега — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, прозванного «колбасным королем». МВД объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.