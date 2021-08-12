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Следственный комитет предъявил обвинения в превышении должностных полномочий двум сотрудникам изолятора временного содержания в подмосковной Истре, откуда ночью 6 августа сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по Московской области.

По версии следствия, один из двух обвиняемых сотрудников ИВС, заступив на дежурство, умышленно выключил камеры видеонаблюдения, направленные на коридор и дежурную часть изолятора. Затем, как считают в СК, двое дежурных оставили свой пост и ушли спать.

«Кроме этого, дежурные оставили открытыми так называемые кормушки — двери камер для передачи продуктов питания, что позволило пяти обвиняемым, содержавшимся под стражей, совершить побег», — говорится в сообщении Следственного комитета. Ранее следователи говорили, что заключенные смогли выбраться из камеры, открутив замки гаечным ключом.

11 августа полиция сообщила, что задержала двоих из пяти сбежавших заключенных. Сейчас с ними работают сотрудники СК.

Обновление: В МВД России сообщили «Интерфаксу», что еще один участник побега добровольно явился в полицию Истры и сдался. Его имя в МВД пока не уточнили.

На свободе остается один из самых опасных участников побега — 50-летний Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова, известного по прозвищу «колбасный король». За информацию, которая поможет его поимке, полиция обещает награду в размере одного миллиона рублей. На свободе также остаются двое сбежавших заключенных, обвиняемых в краже, — 30-летний Александр Бутнару и 33-летний Николай Тетеря.

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