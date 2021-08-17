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Российская премьера фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева состоится на месяц раньше намеченного срока — 16 сентября 2021 года, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В России ранее уже планировали выпустить «Дюну» 16 сентября, но в июле стало известно, что российскую премьеру перенесли на 14 октября.

В «Дюне» рассказывается история Пола Aтрейдеса (Тимоти Шаламе), который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа. В фильме также снимались Оскар Айзек («Звездные войны»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»), Зендея («Человек-паук: Возвращение домой»). Музыку для фильма написал Ханс Циммер.

Мировая премьера «Дюны» намечалась на декабрь 2020 года, но из-за низкой загруженности американских кинотеатров в пандемию дату выхода фильма на широкий экран сдвинули на октябрь 2021 года.

Кинокомпания Warner Bros. собирается выпустить фильм «Дюна» одновременно и в кинотеатрах, и в стриминговом сервисе HBO Max.

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