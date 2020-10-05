Премьеру «Дюны» Дэни Вильнева перенесли на октябрь 2021 года

Премьера фильма «Дюна» режиссера Дэни Вильнева перенесена на 1 октября 2021 года. Об этом сообщает издание Collider.

Ранее предполагалось, что «Дюна» выйдет на экраны 18 декабря 2020 года.

Источник в компании Warner Bros. в беседе с Collider связал перенос с тем, что американцы все еще крайне неохотно ходят в кинотеатры — несмотря на отсутствие подтвержденных случаев массовых заболеваний ковидом во время киносеансов.

Несколько дней назад Universal объявила о переносе другого ожидаемого релиза конца 2020 года — нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Картина, выход которой планировался в ноябре, выйдет 2 апреля 2021 года.