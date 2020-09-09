Вышел первый трейлер «Дюны» Дени Вильнева. Кого там только нет: и Оскар Айзек, и Тимоти Шаламе, и Зендея

Киностудия Warner Bros. Pictures выпустила первый трейлер фильма «Дюна» режиссера Дени Вильнева — экранизации одноименного научно-фантастического романа Фрэнка Герберта.

Трейлер на русском

WBRussia

Трейлер на английском

Warner Bros. Pictures

В фильме рассказана история Пола Aтрейдеса, который отправляется на песчаную планету Арракис, чтобы отстоять будущее своей семьи и своего народа. На этой планете идет борьба за пряность — самое важное вещество во Вселенной.

Роль Пола Aтрейдеса сыграл Тимоти Шаламе («Назови меня своим именем», «Маленькие женщины»). В фильме также снимались Оскар Айзек («Звездные войны»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»), Джош Бролин («Мстители: Война бесконечности»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Мстители: Финал»), Зендея («Человек-паук: Возвращение домой», «Эйфория»). Музыку для киноленты написал Ханс Циммер.

Премьера «Дюны» намечена на 17 декабря 2020 года.