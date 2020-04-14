Журнал Vanity Fair опубликовал первые кадры фильма «Дюна» Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Это экранизация фантастической саги Фрэнка Герберта.

По сюжету, в будущем власть в галактике захватили могущественные семьи. Кланы прибирают к рукам отдаленные планеты и добывают там ценное вещество под названием «пряность». Герцог Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) прибывает на переданную ему во владение песчаную планету Арракис. Но его конкуренты из дома Харконненов устраивают военный переворот — и сами захватывают власть.

Помимо Шаламе в фильме снялись Оскар Айзек, Зендая, Хавьер Бардем, Джейсон Момоа, Ребекка Фергюсон, Джош Бролин и другие. Музыку для картины написал Ханс Циммер.

Премьера «Дюны» намечена на 17 декабря.