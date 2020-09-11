Студия Warner Bros. 9 сентября опубликовала первый трейлер фантастического фильма «Дюна» Дени Вильнева («Бегущий по лезвию 2049»). Это экранизация романов Фрэнка Герберта, в которых рассказывается о борьбе за власть над пустынной планетой Арракис. Там добывают ценное вещество под названием спайс — оно продлевает жизнь, его добавляют в пищу и даже используют для космической навигации. Пустыни Арракиса бороздят гигантские песчаные черви, которые и производят спайс.

Вильневу удалось собрать в одном фильме главных голливудских звезд: тут и Тимоти Шаламе, и Оскар Айзек, и Зендея, и Джейсон Момоа, и Хавьер Бардем, и Дэйв Батиста. И даже при таком актерском составе больше всего внимания привлек песчаный червь, появившийся в конце трейлера «Дюны».

Так уж вышло, что нависающий над главными героями огромный червь отлично характеризует все, что пришлось пережить в 2020 году.

Впрочем, даже гигантских червей можно нарисовать так, чтобы они вызывали умиление.

Стоит отметить, что Дени Вильнев упустил свой шанс — режиссер так и не связался с группой «Дюна». В итоге саундтрек для фильма написал Ханс Циммер.

Есть и другое серьезное упущение: песчаного червя не играет Кристиан Бэйл, который раньше набирал и сбрасывал вес специально для своих ролей.