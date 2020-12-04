Кинокомпания Warner Bros. в 2021 году будет выпускать все свои фильмы одновременно в кинотеатрах и в стриминговом сервисе HBO Max.

В течение года у кинокомпании запланирован выход 17 фильмов. В их числе — «Дюна», «Матрица 4», «Отряд самоубийц: Миссия навылет», «Годзилла против Конга», «Том и Джерри», «Чудо-женщина». В Warner Bros. отметили, что пошли на такой шаг, так как не рассчитывают на полноценный возврат зрителей в кинотеатры до конца года.

Подписчики HBO Max в США получат доступ к премьерам Warner Bros. без дополнительной платы. В России сервис официально недоступен.

В Warner Bros. подчеркнули, что одновременный релиз в кинотеатрах и в стриминге является временной мерой и пока компания планирует завершить его по окончании 2021 года.

Обычно новые фильмы становятся доступны на стриминговых платформах только через два-три месяца после премьер в кинотеатрах.

Из-за пандемии коронавируса большинство крупных премьер, запланированных в кинотеатрах на 2020 год, были отложены на несколько месяцев.