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Кинокомпания Warner Bros. опубликовала полноценный трейлер фильма «Дюна» Дэни Вильнева.

Трейлер на русском языке

WBRussia

Трейлер на английском языке

Warner Bros. Pictures

«Дюна» — экранизация одноименного романа Фрэнка Герберта. Сюжет фильма построен вокруг истории Пола Атрейдеса (его сыграл Тимоти Шаламе), который отправляется на планету Арракис, чтобы бороться за будущее своего народа и своей семьи.

В фильме также снимались Оскар Айзек («Звездные войны»), Ребекка Фергюсон («Миссия невыполнима: Последствия»), Джош Бролин («Мстители: Война бесконечности»), Стеллан Скарсгард («Чернобыль»), Дэйв Батиста («Стражи Галактики», «Мстители: Финал»), Зендея («Человек-паук: Возвращение домой», «Эйфория»).

Фильм выйдет 14 октября. Первоначально премьера была запланирована на декабрь 2020 года, но ее отложили из-за пандемии коронавируса.

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