Адвокаты: новая экспертиза подтвердила, что сестры Хачатурян подвергались насилию со стороны отца
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Психиатрическая экспертиза, проведенная в институте имени Сербского в рамках дела против Михаила Хачатуряна, установила, что он совершал насилие над тремя дочерьми, которых обвиняют в его убийстве. Об этом ТАСС сообщили адвокаты сестер Хачатурян.
«Эти экспертизы [в отношении каждой из сестер] подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца», — рассказала Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян.
Согласно выводам экспертов, сестры Хачатурян с 2014 году страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий их отца. Они не могли оказывать ему сопротивление и опасались за свою жизнь.
«Родственники Хачатуряна утверждают, что сестры все выдумали, потому что они страдают расстройством сексуальной сферы. Но вот согласно заключению экспертов такого расстройства у них не обнаружено», — отметил Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.
В отношении Хачатуряна специалисты также провели посмертную психиатрическую экспертизу. Она показала его склонность к агрессии и жестокости, а также «особенность сексуальных предпочтений», пишет ТАСС.
Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их адвокаты утверждают, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны после побоев и сексуального насилия со стороны отца.
В марте 2021 года против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении его дочерей. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по этому делу.
Ранее в отношении сестер Хачатурян и их отца уже был проведен ряд экспертиз. Эксперты выявили у Михаила Хачатуряна расстройство личности и пришли к выводу, что его действия нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей