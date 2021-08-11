Адвокаты: новая экспертиза подтвердила, что сестры Хачатурян подвергались насилию со стороны отца

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Психиатрическая экспертиза, проведенная в институте имени Сербского в рамках дела против Михаила Хачатуряна, установила, что он совершал насилие над тремя дочерьми, которых . Об этом ТАСС сообщили адвокаты сестер Хачатурян.

«Эти экспертизы [в отношении каждой из сестер] подтвердили все установленные ранее другими экспертами факты жестокого обращения и сексуального насилия отца над дочерьми, но уже в рамках уголовного дела в отношении их отца», — рассказала Мари Давтян, адвокат Ангелины Хачатурян.

Согласно выводам экспертов, сестры Хачатурян с 2014 году страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства из-за действий их отца. Они не могли оказывать ему сопротивление и опасались за свою жизнь.

«Родственники Хачатуряна утверждают, что сестры все выдумали, потому что они страдают расстройством сексуальной сферы. Но вот согласно заключению экспертов такого расстройства у них не обнаружено», — отметил Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.

В отношении Хачатуряна специалисты также провели посмертную психиатрическую экспертизу. Она показала его склонность к агрессии и жестокости, а также «особенность сексуальных предпочтений», пишет ТАСС.

Сестер Хачатурян обвиняют в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Их адвокаты утверждают, что сестры действовали в рамках необходимой самообороны после побоев и сексуального насилия со стороны отца.

В марте 2021 года против Михаила Хачатуряна посмертно возбудили уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера в отношении его дочерей. Сестры Хачатурян признаны потерпевшими по этому делу.

Ранее в отношении сестер Хачатурян и их отца уже был проведен ряд экспертиз. Эксперты выявили у Михаила Хачатуряна расстройство личности и пришли к выводу, что его действия нанесли тяжкий вред здоровью его дочерей