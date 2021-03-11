СК возбудил уголовное дело против отца сестер Хачатурян. Девушек обвиняют в его убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют . Об этом ТАСС рассказал один из адвокатов девушек Алексей Липцер.

По его словам, дело возбуждено по статьям об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей Хачатуряна.

«Нас еще официально не уведомляли об этом, но на следующей неделе должны вызвать к следователю и признать девушек потерпевшими», — отметил другой адвокат сестер Хачатурян Алексей Паршин.

Следствие пока не подтвердило информацию о возбуждении дела против Хачатуряна, отмечает РИА Новости.

Сестрам Хачатурян предъявили обвинения в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору». Защита девушек утверждает, что они действовали в рамках необходимой самообороны после побоев и сексуального насилия со стороны отца.

Адвокаты сестер Хачатурян добивались возбуждения уголовного дела против Михаила Хачатуряна. Однако следствие отказалось это сделать: так как мужчина умер, дело можно было возбудить только с согласия его родственников, а они такого согласия не давали.

В декабре 2020 года Басманный суд Москвы признал отказ в возбуждении дела против Хачатуряна незаконным. На проведении дальнейшего расследования настояли сестры умершего с целью его реабилитации.

Вскоре после этого Мосгорсуд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины. Младшую сестру Марию признали невменяемой, ее будут судить отдельно.