Суд вернул в прокуратуру дело старших сестер Хачатурян. Коллегию присяжных не смогли отобрать в шестой раз

Мосгорсуд вернул на доследование в прокуратуру РФ дело двух старших сестер Хачатурян — Крестины и Ангелины, . Об этом сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер, пишет «Интерфакс».

О возврате дела в прокуратуру ходатайствовали стороны защиты и . Адвокаты обвиняемых указывали на противоречия в обвинительном заключении, в котором совпали мотив и смягчающие обстоятельства, то есть «преступные действия Михаила Хачатуряна», объяснял ранее адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.

Потерпевшие просили вернуть дело в прокуратуру из-за решения суда, разрешившего следствию возбудить уголовное дело против отца сестер Михаила Хачатуряна об истязании и действиях сексуального характера в отношении дочерей.

Адвокат Алексей Паршин сказал ТАСС, что дело вернули «до тех пор, пока в отношении отца девушек Михаила Хачатуряна не будет окончательного решения по его уголовному делу».

29 января Мосгорсуд с шестой попытки не смог отобрать коллегию присяжных, которые станут рассматривать дело Хачатурян. Присяжных пытаются отобрать с августа 2020 года.

Дело младшей из сестер Хачатурян — Марии — рассматривают отдельно в Бутырском суде Москвы. Марию Хачатурян, которой на момент убийства было 17 лет, признали невменяемой. Прокуратура предложила направить ее на принудительное лечение.

В конце 2019 года Генпрокуратура предложила переквалифицировать дело сестер Хачатурян — с убийства на необходимую оборону, но затем изменила свою позицию. В окончательной редакции обвинительного заключения, утвержденного в июле 2020 года, сестер обвинили в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору».