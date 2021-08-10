ФБК внесли в список экстремистов и террористов

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

и внесены в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом появилась 10 августа на сайте Росфинмониторинга.

Внесение в реестр Росфинмониторинга означает, что у этих организаций будут заблокированы банковские счета и они также не смогут открывать новые счета.

Ранее во вторник стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на Ивана Жданова и Леонида Волкова за сбор средств для финансирования ФБК и « ».

9 июня ФБК и другие организации, связанные с оппозиционером Алексеем Навальным, были признаны «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы дела были засекречены. 4 августа апелляционная инстанция отклонила жалобы на это решение Мосгорсуда, и оно вступило в силу. 5 августа соратники Навального объявили, что возобновляют сбор пожертвований.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег