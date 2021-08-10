Бизнесмен Михаил Гуцериев, попавший под санкции Евросоюза и Великобритании, передал брату свою долю в «Русснефти»
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Основатель «РуссНефти» Михаил Гуцериев, попавший под санкции Евросоюза и Великобритании, передал свою долю в компании — 37,15% акций — своему младшему брату Саит-Саламу. Об этом сообщила сама «Русснефть».
Передача акций произошла еще 10 июня — до введения санкций.
В июле Михаил Гуцериев передал Саит-Саламу контроль над своим вторым ключевым нефтяным активом — компанией «Нефтиса», писал «Коммерсант». При этом Михаил Гуцериев остался миноритарным акционером «Нефтисы» с долей 7%.
Незадолго до этого Саит-Салам также получил контроль над британской GCM Global Energy — акционером компании «Славкалий», которая строит предприятие по производству калийных удобрений в Беларуси.
В конце июня Гуцериев попал в санкционный список ЕС из-за «давней дружбы» с Александром Лукашенко. Спустя несколько дней он объявил о выходе из совета директоров «РуссНефти».
9 августа — в годовщину протестов в Беларуси — Великобритания сообщила о внесении Гуцериева в свой санкционный список из-за связи с Лукашенко.
Весной 2021 года журнал Forbes оценивал состояние Михаила Гуцериева в 2,5 миллиарда долларов. На тот момент ему принадлежали, в частности, 25% акций «Русснефти» и 68% «Нефтисы».
Михаил Гуцериев основал «Русснефть» в 2002 году. Сейчас это седьмая по объему добычи нефтяная компания в России. В 2020 году она добыла 6,4 миллиона тонн нефти.