Россия закрыла въезд для представителей Великобритании, «которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность»

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Россия закрыла въезд в страну для ряда представителей Великобритании, «которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность», сообщил МИД РФ. Имена эти людей ведомство не назвало.

Запрет въезда стал ответом на персональные санкции, которые Великобритания ввела в декабре 2020 года и в апреле 2021 года в отношении ряда россиян, в том числе спикера парламента Чечни Магомеда Даудова. Эти ограничения были связаны с преследованием членов ЛГБТ-сообщества в Чечне и с , сообщал Лондон.

Российский МИД назвал действия Великобритании «ничем не обоснованными выпадами», попыткой вмешательства во внутренние дела России и давлением на российскую систему правосудия.

В ответ на недружественные действия британских властей и на основе принципа взаимности российской стороной принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации.

В июле 2020 года Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян в связи с делом Магнитского. В санкционном списке фигурировал в том числе глава СК Александр Бастрыкин. В ответ на это в ноябре 2020-го Россия запретила въезд в страну 25 представителям Великобритании.

В США с 2012 года действует «список Магнитского», в который вносятся россияне, которых считают причастным к нарушению прав человека. В Великобритании аналогичный закон был принят в 2017 году.

В декабре 2020 года, кроме Великобритании, санкции из-за преследования представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне ввели США. В марте 2021 года об аналогичных ограничениях объявил Евросоюз.

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