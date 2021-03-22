Евросоюз ввел санкции против вице-премьера Чечни за преследование геев

Европейский союз ввел санкции против 11 физических лиц и четырех организаций за нарушение прав человека.

В черном списке, опубликованном 22 марта в официальном журнале ЕС, значатся граждане Китая, Ливии, а также двое россиян.

Это бывший начальник полиции города Аргун Аюб Катаев и вице-премьер Чечни, командир СОБРа «Терек» Абузайд Висмурадов. Евросоюз называет их причастными к пыткам и репрессиям в отношении членов ЛГБТ-сообщества в Чечне. Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС и заморозку их счетов на территории содружества.

Абузайд Висмурадов, которого называют другом и начальником охраны Рамзана Кадырова, упоминался в недавнем расследовании «Новой газеты» о внесудебных казнях в Чечне. Материал основан на рассказе Сулеймана Гезмахмаева, ранее служившего в полку патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова. Он заявил, что в 2017 году участвовал в задержаниях и допросах людей, которых позже пытали и убивали. По его словам, Висмурадов лично руководил этими убийствами.

Аюб Катаев, по сведениям той же «Новой газеты», в 2017 году имел прямое отношение к пыткам в так называемой «тюрьме для геев» в Аргуне. В декабре 2020 года он попал под санкции Великобритании вместе со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым и спецотрядом «Терек».