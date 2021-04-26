Великобритания ввела санкции против 14 россиян из-за дела Магнитского

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Великобритания ввела санкции против 14 граждан РФ, которые, по мнению властей страны, связаны с и причастны к хищениям из российского бюджета.

Как сообщается на сайте МИД Великобритании, ограничения введены за «хищение суммы, эквивалентной 230 миллионам долларов госсредств РФ, путем мошеннической схемы с возвратом налогов, осуществленной в 2007 году».

В санкционный список, в частности, попали инициатор дела против юриста Сергея Магнитского, бывший сотрудник МВД Артем Кузнецов и бывший следователь Павел Карпов, который вел дело Магнитского. Помимо них, в списке оказались еще несколько бывших следователей, сотрудников ФНС, директоров компаний и бизнесменов, связанных с этим делом.

Закон о борьбе с отмыванием денег, принятый в 2017 году, предусматривает санкции против иностранных граждан и организаций, которые власти Великобритании считают причастными к коррупционным преступлениям. Попавшим под санкции людям запрещен въезд в Великобританию, а их активы территории страны замораживаются.

В июле 2020 года Великобритания в рамках этого закона ввела санкции против 25 россиян. В их числе оказался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.