Великобритания ввела санкции против Александра Бастрыкина и еще двух десятков россиян

Великобритания ввела персональные санкции против 25 россиян в связи с делом Магнитского.

Под санкции подпали, в частности, глава СК Александр Бастрыкин, бывший замначальника СИЗО «Бутырка» Дмитрий Кратов, бывший начальник Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин, следователь МВД России Олег Сильченко, а также другие бывшие и действующие сотрудники следственных органов и судов.

Принятый санкционный акт стал первым в Великобритании с момента выхода страны из Евросоюза. В его рамках также были введены ограничения для лиц, причастных к убийству журналиста Джамаля Хашогджи, к преследованиям рохинджа и принудительному труду в КНДР.

В Великобритании с 2017 года действует закон, аналогичный «закону Магнитского», незадолго до этого принятому в США. В соответствии с этой нормой власти могут замораживать активы тех иностранцев, которые подозреваются в нарушении прав человека.