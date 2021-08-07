Мария Ласицкене стала олимпийской чемпионкой в прыжках в высоту. Она принесла российской сборной третье золото за день

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Российская спортсменка Мария Ласицкене выиграла золотую медаль Олимпиады в Токио в прыжках в высоту, показав результат 2,04 метра, сообщает «Интерфакс».

Серебряным призером стала австралийка Никола Макдермотт. Бронза у украинки Ярославы Могучих.

Золото Ласицкене — третье за день у российских спортсменов. Ранее олимпийскими чемпионами стали российские синхронистки, выигравшие групповые соревнования, и борец вольного стиля в весе до 97 килограмм Абдулрашид Садулаев.

Сборная российских спортсменов, по состоянию на 16:30 мск, поднялась на четвертое место в общем неофициальном зачете с 20 золотыми медалями.

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