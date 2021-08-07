Российские спортсмены в Токио выиграли два золота за несколько минут. Олимпийскими чемпионами стали синхронистки и борец Абдулрашид Садулаев 

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Сборная России по синхронному плаванию победила в групповых соревнованиях на Олимпиаде в Токио.

Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина и Мария Шурочкина набрали в сумме за две программы 196,0979 балла, сообщает ТАСС.

Второе место у сборной Китая (193,5310 балла), бронза у украинских спортсменок (190,3018 балла).

Игры в Токио — шестая подряд Олимпиада, на которой российские синхронистки побеждают в групповых соревнованиях. В Токио эта медаль стала 18-й золотой для российских спортсменов.

Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко ранее выиграли золотую медаль и в синхронном плавании в дуэтах. Ромашина теперь семикратная олимпийская чемпионка.

Через несколько минут после победы синхронисток олимпийским чемпионом стал борец вольного стиля в весе до 97 килограмм Абдулрашид Садулаев. В финальном поединке он победил американца Кайла Снайдера.

По состоянию на 15:00 мск, у российских спортсменов 67 медалей, в том числе 19 золотых. В общем зачете они занимают пятое место.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег