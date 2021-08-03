В Киеве найден мертвым глава «Белорусского дома в Украине» Виталий Шишов. Полиция проверяет версию убийства, замаскированного под суицид

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Гражданина Беларуси Виталия Шишова, который накануне пропал в Киеве, нашли повешенным в одном из городских парков, сообщила киевская полиция.

Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. Полиция проверит в том числе версию убийства, замаскированного под суицид.

Виталий Шишов возглавлял «Белорусский дом в Украине» — некоммерческую организацию, которая помогала белорусам, уехавшим из страны по политическим причинам, с легализацией, жильем и трудоустройством.

«Белорусский дом в Украине» сообщил, что 2 августа Шишов не вернулся с утренней пробежки. Белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил со ссылкой на знакомых Шишова, что ранее он замечал слежку за собой во время пробежек.

В мае рейс Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения белорусских диспетчеров о бомбе на борту. После посадки самолета были задержаны два пассажира — белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, гражданка РФ Софья Сапега. В Беларуси Протасевич дал несколько интервью, в которых осудил оппозицию. В конце июня его и Сапегу перевели под домашний арест.

В январе издание EUObserver опубликовало запись разговора 2012 года, на которой, предположительно, тогдашний глава КГБ Беларуси Вадим Зайцев обсуждает с бойцами спецназа покушения на нескольких белорусских политэмигрантов, в том числе на журналиста Павла Шеремета. Шеремет был убит в 2016 году в Киеве при взрыве бомбы, подложенной под его автомобиль. Заказчики его убийства до сих пор не найдены.

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