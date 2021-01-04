Efrem Lukatsky / AP / Scanpix / LETA

Издание опубликовало запись разговора 2012 года, на которой предположительно тогдашний глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев обсуждает с бойцами спецназа «Альфа» покушения на нескольких человек, в том числе, на журналиста . Запись датирована 11 апреля 2012 года.

Голос, предположительно принадлежащий Зайцеву, называет Шеремета «огромной занозой в заднице» и предлагает «работать по нему». Зайцев предлагает «сделать закладку», чтобы «ни рук, ни ног этой крысы собрать было нельзя». По его мнению, такая смерть станет сигналом для других критически настроенных к белорусской власти людей.

Голос также говорит, что по личному распоряжению президента Александра Лукашенко на специальный счет для проведения операций по политическим убийствам переведено более полутора миллионов долларов. В разговоре также обсуждаются планы по убийству нескольких белорусских политэмигрантов — бывшего сотрудника управления по борьбе с коррупцией Вячеслава Дудкина, бывшего начальника минского СИЗО № 1 Олега Алкаева и бывшего командира 5-й отдельной бригады спецназа Владимира Бородача (все они сейчас живы).

Издание подчеркивает, что запись, попавшая в его распоряжение, — очень плохого качества, и отмечает, что из-за этого эксперты пока не смогли подтвердить ее подлинность. Она как минимум один раз редактировалась — предположительно, чтобы убрать данные, которые бы позволили установить сделавшего ее человека. Специалисты НАТО, знакомые с Зайцевым, заявили, что голос человека на записи похож на его голос.

Запись изданию передал белорусский диссидент, бывший заместитель командира боевой группы антитеррористического подразделения МВД «Алмаз» Игорь Макар (перешел на сторону оппозиции в 2006 году). Он заявил, что готов подтвердить ее подлинность в суде.

Зайцев был снят с должности главы КГБ Белоруссии в конце 2012 года. С 2013 года он работает главой провайдера «Космос ТВ».

В МВД Украины, занимающемся расследованием убийства Шеремета, комментируя запись, заявили, что «новая информация сможет помочь в поиске до сих пор неустановленных заказчиков и организаторов убийства».

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Пересказал Григорий Левченко