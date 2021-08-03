ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» на сайте

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Симоновский суд Москвы оштрафовал Алексея Навального на 500 тысяч рублей. Судебное решение опубликовано на сайте московских судов, на него обратило внимание издание «МБХ медиа».

Штраф назначен за отсутствие маркировки про статус «иностранного агента» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте ФБК. Там публиковались материалы без указания, что они распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, говорится в решении суда.

Фонд признали виновным в нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП).

Суд вынес решение о штрафе 26 июля. Представители ФБК на судебном заседании не присутствовали.

Минюст РФ включил ФБК в список «иностранных агентов» в октябре 2019 года. Ведомство объяснило это тем, что фонд получает иностранное финансирование — в частности, из Испании и США. Фонд настаивал, что получает финансирование только из России.

В июне 2021 года суд признал ФБК, а также « » и «экстремистскими организациями». Это решение еще не вступило в силу, но на его основании соратников Навального уже начали отстранять от участия в выборах.

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