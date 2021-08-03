ФБК оштрафовали на 500 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иноагента» на сайте
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Симоновский суд Москвы оштрафовал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального на 500 тысяч рублей. Судебное решение опубликовано на сайте московских судов, на него обратило внимание издание «МБХ медиа».
Штраф назначен за отсутствие маркировки про статус «иностранного агента» в сервисе по поиску дел в ЕСПЧ на сайте ФБК. Там публиковались материалы без указания, что они распространены некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента, говорится в решении суда.
Фонд признали виновным в нарушении порядка деятельности «иностранного агента» (часть 2 статьи 19.34 КоАП).
Суд вынес решение о штрафе 26 июля. Представители ФБК на судебном заседании не присутствовали.
Минюст РФ включил ФБК в список «иностранных агентов» в октябре 2019 года. Ведомство объяснило это тем, что фонд получает иностранное финансирование — в частности, из Испании и США. Фонд настаивал, что получает финансирование только из России.
В июне 2021 года суд признал ФБК, а также «Фонд защиты прав граждан» и штабы Навального «экстремистскими организациями». Это решение еще не вступило в силу, но на его основании соратников Навального уже начали отстранять от участия в выборах.