Минюст нашел у ФБК источники финансирования в Испании и США. Фонд якобы получил от них 140 тысяч рублей

Минюст сообщил, что Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального внесен в список «иностранных агентов», так как получает финансирование из-за рубежа, в частности из Испании и США.

На сайте Минюста в качестве источников финансирования ФБК указаны Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. Как уточнил «Интерфаксу» представитель ведомства Владимир Титов, ФБК получил от них деньги на общую сумму 140 тысяч рублей.

Титов также отметил, что сотрудники фонда осуществляют попытки влияния на органы государственной власти, принимают участие и организовывают митинги и шествия — и таким образом, по мнению Минюста, занимаются политической деятельностью.

Сотрудница Star-Doors.Com, отказавшаяся назвать свое имя, подтвердила «Медузе», что владелец компании — гражданин РФ — действительно жертвовал деньги в ФБК, но делал это как частное лицо.

ФБК настаивает, что получает только российское финансирование. Директор фонда Иван Жданов назвал действия Минюста «очередной попыткой задушить ФБК».

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