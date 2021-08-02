Билл и Мелинда Гейтс официально развелись

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Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс и его жена, филантроп и предприниматель Мелинда Гейтс официально развелись, сообщает Business Insider, ссылаясь на судебные документы. Суд принял решение об этом 2 августа.

В документах суда говорится, что Билл и Мелинда Гейтс заключили договор о раздельном проживании (separation contract), в рамках которого согласились разделить имущество, долги и судебные издержки.

Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе в мае после 27 лет брака, во время которого они воспитали троих детей. Тогда они заявили, что больше не верят в то, что «смогут расти вместе как пара на новом этапе наших жизней». Мелинда Гейтс отказалась менять свою фамилию после развода.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, Мелинда Гейтс решила развестись из-за того, что ее муж общался с финансистом , которого обвиняли в преступлениях сексуального характера. Пресс-секретарь Билла Гейтса говорила, что бизнесмены обсуждали только благотворительность.

После объявления о разводе Мелинда Гейтс, по данным Bloomberg, получила акции разных компаний на более чем три миллиарда долларов.

Билл Гейтс — один из самых богатых людей на планете. Агентство Bloomberg оценивает его состояние в 152 миллиарда долларов, журнал Forbes — в 131,4 миллиарда. В рейтингах миллиардеров, составляемых изданиями, Билл Гейтс занимает четвертое место.

Самым дорогим разводом в истории считается развод основателя Amazon Джеффа Безоса и его жены, писательницы Маккензи Скотт в апреле 2019 года. Безос передал бывшей супруге акции Amazon на 35 миллиардов долларов. После развода Маккензи Скотт присоединилась к филантропической инициативе инвестора Уоррена Баффета и Билла Гейтса «Клятва дарения», в рамках которой богатые люди обязуются передать большую часть своего состояния на благотворительность.

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