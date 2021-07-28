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28 июля президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю , в котором, как предположили российские СМИ, прокомментировал статью президента РФ Владимира Путина о единстве русских и украинцев.

Зеленский заявил, что Киевская Русь — это «не часть нашей истории, это и есть наша история», и украинскому народу «не нужно доказывать это историческими трактатами, работами, статьями».

Киевская Русь — это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым — ее родные дети. И они по праву — ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров.

30 июня Владимир Путин во время прямой линии сказал, что «украинцы и русские — это вообще один народ». 12 июля на сайте администрации президента России опубликовали статью Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» (на русском и украинском языках), в которой он пояснил свое утверждение. В заметке российский президент среди прочего написал, что «и русские, и украинцы, и белорусы — наследники Древней Руси».

После прямой линии Путина Владимир Зеленский, комментируя его слова, сказал, что, если бы украинцы и россияне были одним народом, то «в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг». 13 июля, на следующий день после выхода статьи Путина, Зеленский сказал, что ему «приятно, что человек знает украинский язык», а также пообещал проанализировать материал и подготовить на него ответ.

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