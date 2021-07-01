Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в заочную полемику с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский президент 30 июня на прямой линии заявил, что русские и украинцы — один народ.

Зеленский в интервью агентству «Интерфакс — Украина» с этим утверждением не согласился. «Давайте, наконец-то, расставим точки над „i“. Мы точно не один народ. Да, у нас есть много общего. У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общая победа над фашизмом и общие трагедии», — сказал президент Украины.

Были бы украинцы и россияне одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной Думой развевался бы желто-голубой флаг.

Президент Украины также отметил, что «невозможно одновременно говорить об „одном народе“ и открыто захватывать наши территории и продолжать бойню на Донбассе. Это же очевидно».

В то же время, считает Зеленский, «возможно, что-то общее будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между странами».

Читайте также

Четыре часа прямой линии с Путиным в 150 словах Мы посмотрели за вас, как президент отвечал на вопросы жителей России, и выбрали самое интересное

Читайте также

Четыре часа прямой линии с Путиным в 150 словах Мы посмотрели за вас, как президент отвечал на вопросы жителей России, и выбрали самое интересное

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег