Четыре часа прямой линии с Путиным в 150 словах Мы посмотрели за вас, как президент отвечал на вопросы жителей России, и выбрали самое интересное

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Путин привился «Спутником V», но «ЭпиВакКорона» тоже хорошая вакцина. Вакцинация и ревакцинация нужны. Все в рамках закона. Масло делают из молока. Важно иметь первичное яйцо. Если бы британский эсминец потопили, «трудно представить, что мир был бы на грани третьей мировой войны». «Троицк — это где?» Фишинговые сайты — это от слова «рыба». Зарубежные соцсети «посылают нас подальше». Самый острый участок пандемии Россия прошла мягче других, и это — отчасти заслуга депутатов Госдумы, четверо из которых умерли от ковида. Пожарным в Забайкальском крае поднимут зарплаты, в Омске улучшится экология, в Пскове очистится вода, а в Новокузнецке починят крышу детского сада. Надо думать о хорошем. «У нас проблемы со связью». Президент подчиняется российскому народу. Рубашки крахмалят в прачечной в Ново-Огарево. «Нужно быть уверенным в том курсе, которого ты придерживаешься, и тогда можно как ледокол идти». Зачем работать после отставки? Главное достижение на посту президента еще впереди. Всем читать «Колобок».

А здесь — подробно о прямой линии

Путин два года не проводил прямую линию. Скучали? 😈 Если да — прочитайте, как президент почти четыре часа отвечал на вопросы жителей России

А здесь — подробно о прямой линии

Путин два года не проводил прямую линию. Скучали? 😈 Если да — прочитайте, как президент почти четыре часа отвечал на вопросы жителей России

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Фото в анонсе: Scanpix / LETA