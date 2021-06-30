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Алексей Никольский / пресс-служба президента РФ / Reuters / Scanpix / LETA

На прямой линии Владимира Путина (первой за два года) все настолько скучно, что мы стали выписывать очевидные и невероятные высказывания президента. Стало слегка повеселее. В конце концов, где еще узнаешь, что масло делают из молока!

Внимание, цитаты ниже вырваны из контекста. Впрочем, с контекстом лучше не становится.

Очевидное

Раз стена упала, то школа находится в аварийном состоянии.

Невероятное

Я так понимаю, фишинговые сайты эти… м-м-м… это как раз от слова «рыба». Наверное.

Очевидное

Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее материализуется!

Невероятное

Как известно, масло делают из молока.

Очевидное

Если на даче мэра есть газ, значит, газовая труба где-то рядом есть.

Невероятное

Троицк — это где?

Очевидное

Вакцинация имеет смысл.

Невероятное

Я не поддерживаю обязательную вакцинацию.

Очевидное

Налог на голову надо, кстати, ввести. Для тех, кто распространяет такие слухи. Нет, никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается.

Невероятное

Я считаю, что украинцы и русские вообще один народ.

Очевидное

Мама [сыну] строго так говорит: «Никогда больше так не делай, включи голову». И он в ту же секунду сделал так, пальчиком — и сказал «Пам»! [Путин приложил палец ко лбу] Включил голову. Молодец.

Невероятное

Оказывается, есть и кузбасские хакеры.

Очевидное

Подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин возглавить такую замечательную страну, как наша родина Россия.

Невероятное

Нужно иметь свое первичное яйцо.

Очевидное

Чем бы нас ни пугали, Россия развивается.

Невероятное

Если бы делали прививку не в руку, а в другое место — [меня] тоже надо было показывать?

Бонус! Очевидный и невероятный

Наша жизнь, к сожалению, не состоит из постоянных праздников и раздачи денег.

👋👋👋

Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался

👋👋👋

Путин несколько раз поздоровался с телевизором (и попытался с ним поговорить) на прямой линии 📺 Ему объясняли, что диалога не выйдет, но президент не сдавался

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