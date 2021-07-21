Глава ВАДА: мы больше не имеем дела с государственной системой поддержки допинга в России

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Ситуация с допингом в российском спорте улучшилась. Такое мнение в интервью польскому изданию Rzeczpospolita высказал президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька.

Я верю, что ситуация в России изменилась. Конечно, там все еще есть спортсмены, которые используют допинг, как и в любой стране. Но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой поддержки допинга, организованной совместно с правительством, которая когда-то потрясла мир спорта.

«Русские были наказаны, мы закончили некую сагу», — добавил Банька.

Сегодня пора следить за тем, что с ними происходит. Создана «дорожная карта» для Российского антидопингового агентства [РУСАДА]. Если они будут подчиняться правилам и останутся независимым от правительства, то вернутся в систему [ВАДА]. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев;

В декабре 2019 года ВАДА ввело санкции в отношении России из-за манипуляций с допинг-пробами спортсменов, содержавшимися в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

До декабря 2022 года россияне могут принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе. На Играх в Токио они выступят под аббревиатурой Олимпийского комитета России и флагом с эмблемой организации.

В июне 2021 года РУСАДА получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Он должен быть реализован до декабря 2022 года.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег