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Олимпийский комитет России (ОКР) разослал российским спортсменам, которые будут участвовать в Олимпиаде в Токио, памятку о том, как вести себя в соцсетях и с журналистами. С памяткой ознакомились «Ведомости».

В ней сказано, что перед Олимпиадой атлетам будет поступать больше запросов на комментарии и интервью, но они могут носить «провокационный характер», а неосторожный ответ, «на который порой умело могут „развести“ специально обученные люди», негативно скажется на спортсмене.

На Олимпиаде спортсменам могут задать вопросы на политические темы, сказано в памятке. Самый простой вариант — ответить «Без комментариев». Но ответы на некоторые вопросы в памятке уже прописаны.

О Крыме и Донбассе . Рекомендовано не обсуждать, так как «спорт должен оставаться вне политики».

. Рекомендовано не обсуждать, так как «спорт должен оставаться вне политики». О допинговых скандалах в российском спорте . Олимпийцам предлагается говорить, что они в них никогда не участвовали, а санкции за допинг против России должны комментировать те, кто их вводил.

. Олимпийцам предлагается говорить, что они в них никогда не участвовали, а санкции за допинг против России должны комментировать те, кто их вводил. О нейтральном статусе российских спортсменов . На этот вопрос подготовлен ответ о том, что россияне все равно представляют свою родину и хотели бы слышать российский гимн на Играх.

. На этот вопрос подготовлен ответ о том, что россияне все равно представляют свою родину и хотели бы слышать российский гимн на Играх. О домогательствах . Спортсменам предложено отвечать так: «Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах».

. Спортсменам предложено отвечать так: «Я с этим никогда не сталкивалась (-ся) в карьере, но знаю, что такая проблема существует во многих странах». О движении Black Lives Matter. Спортсмен может пояснить, что отношение к BLM — личное дело каждого, но «Олимпиада в любом случае не должна становиться площадкой для каких-либо акций и жестов».

Также атлетов попросили «не поддаваться на провокации в соцсетях», а также помнить, что, согласно Олимпийской хартии, с 14 июля по 11 августа им нельзя участвовать в рекламных кампаниях неолимпийских спонсоров и надо учитывать это при планировании рекламных постов.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Сборная России на ней будет выступать не под российским национальным флагом, а под флагом ОКР, а в случае победы россиян будет играть не гимн РФ, а фрагмент Первого концерта Чайковского.

Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства из-за манипуляций с допинг-пробами в базе Московской антидопинговой лаборатории. До декабря 2022 года россияне могут участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира лишь в нейтральном статусе.

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